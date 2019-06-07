مايلى سايروس تروج لمسلسلها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس أن تشارك محبيها وعشاقها بعدد من صور دورها من حلقة يوم الأربعاء 5 يونيو بمسلسل “Black Mirror” و التى تجسد بها دور “آشلي أو”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، وكنوع من الدعاية للمسلسل الجديد، نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام” عدة صور و هي مرتديه شعرا مستعارا قصير باللون الوردي و هي الإطلالة التي خطفت أذهان قطاع كبير من محبيها من مختلف الأعمار والذين أكدوا أن جرأة اختيارها للـ LOOK هو جزء مهم من نجاحها و متابعة الملايين لها.

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والجدير بالذكر أن النجمة والمطربة الأمريكية مايلى سايروس، من مدخنى الماريجوانا، وهو الأمر الذى لا تخفيه النجمة الشابة، بل تحول من وقت لأخر أن تظهره للعلن.

وكانت عدسات مصورى الباباراتزى، قد التقطت عدة صور لمايلي سايروس خلال وصولها لفندق سوهو الموجود في لندن مساء الأحد 26 مايو، مرتدية ملابس سوداء قصيرة ذات تصميم كلاسيكي إضافة إلى نظارة شمس بنفس اللون.

وما لفت الانظار، هو أن النجمة العالمية عادت من جديد لدعم تدخين “الماريجوانا” و ذلك علي طريقتها الخاصة ، حيث كانت ترتدي عدد من القلادات الذهبية اللون واحدة من بينهم تعلن عن تدخين الماريجوانا و هي عبارة عن “فم به سيجارة”.