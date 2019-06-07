صور.. ديفيد ليترمان يحتفل بعيد الفطر مع شاروخان في منزله

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد أن حل ملك الرومانسية في سينما بوليوود النجم شاروخان، ضيفاً على برنامج الدردشة الأمريكي مع الكوميدي ومقدم البرامج ديفيد ليترمان في الشهر الماضي، الآن، يبدو أن الأمور بينهما صارت أكثر تماسكاً، بعد صور جديدة لشاروخان وليترمان وهما يلوحان لجماهير تجمعوا خارج منزل مانات Mannat.

في الصور الأولى، شاهدنا شاروخان يلوح لجماهيره ويحمل ابنه ابرام AbRam بين ذراعيه، وفي وقت لاحق، شوهد المضيف الامريكي أيضا معه، على الشرفة.

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نعم، قرأت الاسم بشكل صحيح، ديفيد ليترمان في منزل شاروخان، يحتفل بعيد الفطر 2019 معه ووسط عائلته، وهو أمر فاجأ الجمهور، وجاء دون إعلان أو توضيح.

ديفيد ليترمان، هو مذيع تلفزيوني وكاتب ومنتج وكوميدي، يشتهر باستضافته برنامج حواري في وقت متأخر من الليل على مدار 33 عامًا وقد أجرى مقابلات مع شخصيات مثل باراك أوباما وجورج كلوني ومالالا يوسفزاي وجيري سينفيلد وآخرين، وحتى الآن، قدم المضيف الشهير 6080 حلقة تحولت إلى أطول برنامج حواري ليلي في صناعة التليفزيون الأمريكية.

وبحسب تقارير bollywoodlife، أجرى حلقة شاروخان في 16 مايو في نيويورك أمام جمهور مباشر، وقد شوهد شاروخان لآخر مرة في فيلم Zero للمخرج اناند راي، الذي قامت ببطولة أنوشكا شارما وكاترينا كايف في الأدوار الرئيسية.