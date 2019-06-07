تشارليز ثيرون تحصل على جائزة إستثنائية في عام 2019

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365 تمنح النجمة والممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون جائزة “American Cinematheque Award” لعام 2019، وذلك فى حفل يقام يوم 8 نوفمبر القادم 2019 في بيفرلى هيلز بكاليفورنيا. وكشف موقع “DEADLINE” أن النجمة الشهيرة ستنال هذه الجائزة لكونها قدمت الكثير من الأعمال السينمائية الاستثنائية خلال مشوارها الفني. ومن جانبه قال ريك نيكيتا رئيس مجلس إدارة السينما الأمريكية أن تشارليز ثيرون تسهم إسهاما كبيرا فى فن الصور المتحركة مع كسر واختراق كل الحواجز والقيود كممثلة ومنتجة. والجدير بالذكر أن من ابرز أعمال شارليز ثيرون الناجحة هي اعمال: ” The Italian Job ” و ” Head in the Clouds ” و ” Battle in Seattle ” و ” The Burning Plain ” ، و غيرها .

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