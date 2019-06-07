يارا تغازل مولود شقيقتها بصورة جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة اللبنانية يارا تجربة انسانية جديدة كـ«خالة» مع مولود شقيقتها الأول «Jude»، وتستغل وقت فراغها من أعمالها الفنية لتقضي وقتاً ممتعاً معه.

يارا غازلت «Jude» بصورة جديدة شاركتها مع الفانز، ظهرت فيها تحمل المولود ذو الشهرين من عمره، مداعبة متابعيها بتعليق طريف كتبت فيه: «جمالوووو جمااااال جمااااالووووو جمااااال مش عاااااااادي.. شو رأيكم بهالمساء وسعادتو.. وحبيب قلب خالتووووو»، حيث تفاعل فانز الفنانة مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تغزلوا فيها بالمولود، متمنيين له .

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من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية جديدة خلال موسم عيد الفطر المقبل، من كلمات وألحان أحمد ماضي، توزيع طارق أبو جودة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.

يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.