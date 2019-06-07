بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز بصور ورسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الإعلامية المصرية بوسي شلبي ذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان المصري محمود عبدالعزيز.

بوسي شلبي نشرت صور لها مع محمود عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: «4 يونيه كان يوم عيد ميلادك كنت انتظر هذا اليوم لنحتفل اتمنى من الله أن تكون فى مكان أحسن وأسعد دعواتكم فى يوم عيده بالرحمة لتكون هدية له يسعد بها ربنا يرحمك ويصبرنا يا أغلى الناس».

جمهور الساحر انهال بالتعليقات على صوره من خلال حساب أرملته على موقع «أنستجرام»، ودعا له بالرحمة والمغفرة.

Advertisements

كما أحيا الفنان محمد محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده، وكتب: « النهاردة إن شاء الله4 يونيو 2019 عيد ميلاد حضرتك وبكره إن شاء الله عيد الفطر المبارك، كل سنه و حضرتك طيب و بخير و سعيد فى مكانك و أتمنى تكون الهدايا بتاعتى بتوصل لحضرتك و مخلياك سعيد و راضى عنى».

وأضاف: «كل سنه وحضرتك ضهرى وسندى وأمانى يا أبويا وأخويا وإبنى وصاحبى، وبرضه المسافه اللى مابينا عمرها ما هاتمنعنى إنى اكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وإنى أجتمع مع حضرتك فى صوره جديدة، الى أن نلتقى إن شاء الله».

محمود عبدالعزيز فنان مصري من أشهر نجوم السينما والدراما له أعمال ناجحة في السينما ومنها: «الكيت كات، العار، الكيف، يا عزيزي كلنا لصوص»، وحقق نجاحا كبيرا من خلال ملحة «رأفت الهجان»، ورحل في نوفمبر 2016.