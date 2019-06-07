مالوما.. الفنان اللاتيني الأكثر جماهيرية في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: نوّهت شبكة NBC الأمريكية إلى الجماهيرية الواسعة التي يتمتّع بها النجم الكولومبي مالوما في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت الشبكة أن مالوما يتمتّع بأكبر قاعدة شعبية لفنان لاتيني على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص عبر “تويتر” وصفحته على فيسبوك ينتسب إليها أكثر من 23 مليون معجب أمّا عبر إنستجرام فيتابعه أكثر من 42 مليون شخص.
وكان مالوما قد أطلق منذ أيام ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.
تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.
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