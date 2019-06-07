ملحم زين يطرح رسميًا ألبومه الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم اللبناني ملحم زين ألبومه الجديد بالتعاون مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم خمس أغنيات جديدة وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.

وأطلقت شركة “بلاتينوم ريكوردز” فيديوهات خاصة بأغاني الألبوم عبر موقع “يوتيوب” الشهير، فحققت بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضها نسب مشاهدة مرتفعة.

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تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعتبر التعاون الأوّل بين ملحم زين وشركة “بلاتينوم ريكوردرز” التي تولت منذ ثلاث سنوات إنتاج ألبوم “الجرح اللي بعدو”.

للإستماع إلى أغاني ألبوم ملحم زين 2019: