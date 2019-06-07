شاكيرا تواجه القضاء بعيدًا عن وسائل الإعلام

متابعة بتجـــــــــرد: مثُلت المغنية الكولومبية شاكيرا أمام المحكمة الإسبانية، للرد على اتهامات بالاحتيال الضريبي خلال الفترة التي كانت تقيم فيها داخل إسبانيا.
واتهم ممثلو الادعاء شاكيرا بالتهرب من دفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (16.29 مليون دولار)، ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014.
ووصلت شاكيرا إلى المحكمة قرب برشلونة صباح الخميس 6 حزيران/يونيو، عبر مدخل مرآب السيارات لتجنب وسائل الإعلام.
ووجه المدعون اتهاماتهم إلى شاكيرا في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي عن الفترة التي يقولون أنها كانت تقيم خلالها في منطقة كاتالونيا، لكن ممثلي المغنية أكدوا أنها سددت كل التزاماتها الضريبية.
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