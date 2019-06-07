محامي زينة يحذر من الزج باسمها في قضية “الخادمة السارقة”

متابعة بتجـــــــــرد: نفى محامي الممثلة المصرية زينة، عاصم قنديل الأخبار التي تناولتها بعض المواقع الصحفية مؤخرًا ضدّ موكلته، وتفيد ادعاء صلتها بإحدى الخادمات التي نسبت إليها واقعة سرقة من منزل مخدومتها.

وقال قنديل في بيان رسمي، أن الفنانة زينة ليس لها أي صلة بالموضوع الذي تناولته هذه المواقع بالنشر، وبالتالي فإنها لم تستدعى أمام أي جهة أو من أي مسؤول.

وأضاف البيان أن الخادمة المتهمة سواء كانت الاتهامات الموجهة إليها حقيقية أم ملفقة لم تلتحق بالعمل لدى الفنانه زينة، وليس لها أي علاقة بها، وبالتالي لا يجوز الزج باسم موكلته في نزاع لم تُعرف أسبابه.

وختم محامي زينة بيانه وقال: “إن ترتيبا على ما تقدم فإن الرد النهائي سوف يكون حالما تتضح الأمور رسميا، وبعد أن نتمكن من مطالعة الأوراق، وحتى هذا الوقت فإن الفنانة زينة تحذر أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة ضد أي شخص أو موقع حاول أو يحاول أن ينال منها بالسب أو القذف أو البلاغ الكاذب أو التلفيق او التشهير”.