وائل كفوري يعلن طلاقه رسميًا

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن كثرت الشائعات حول طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة، فوجئ جمهور النجم اللبناني وائل كفوري بإعلان الإعلامية ريما نجيم في برنامجها طلاقهما رسميًا.
ولطالما جذبت علاقة كفوري الزوجية اهتمام الصحافة، خصوصًا أنّ بشارة لم تظهر مع كفوري في أيّة حفلة أو مناسبة، كما أنّه كان يتجنّب الحديث عنها في مقابلاته الإعلامية، ما زاد من انتشار الشائعات التي اعتبرت أنّ طلاقهما بدأ منذ سنوات عدة في ظلّ تكتّم شديد من الطرفين.
إشارة الى أنّ لكفوري وبشارة ابنتين وهما “ميشال” و”ميلانا”.
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