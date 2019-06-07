وودي ألن يصور فيلمه الجديد في إسبانيا

متابعة بتجـــــــــرد: يبدأ المخرج الأميركي وودي ألن تصوير فيلمه المقبل في أسبانيا هذا الصيف مع الممثل كريستوف والتز الحائز جائزة الأوسكار، في أول عمل للمخرج منذ أن تأجل عرض فيلمه “يوم ممطر في نيويورك” في خضم حملة “مي تو”.

وقالت شركة ميديا برو للإنتاج الأسبانية في بيان إن ألن سيبدأ التصوير في سان سيباستيان في يوليو. والفيلم من فئة الأفلام الرومانسية الكوميدية عن زوجين أميركيين يحضران مهرجان سان سيباستيان السينمائي. والممثل النمساوي والتز حائز جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن فيلمي “تحرير جانجو” و”أوغاد مجهولون”، وكلامهما من إخراج كوينتين تارانتينو أحد أبطال الفيلم، إلى جانب الممثلة الأميركية جينا جيرشون، والممثلة الأسبانية إلينا أنايا، والممثل الفرنسي لويس غاريل.

وقالت ميديا برو في بيان “كُرست لهذا الفيلم كل العناصر ليكون في مستوى ما اعتدنا عليه من مخرج بموهبة وودي ألن: سيناريو بارع وطاقم تمثيل عالمي على أعلى مستوى”.

ولم يتحدد بعد موعد لعرض الفيلم. ولم يعرض “يوم ممطر في نيويورك” في الولايات المتحدة قط. ورفضت شركة استوديوهات أمازون في 2018 توزيع الفيلم بعد تردد اتهامات بأن وودي ألن (83 عاماً) تحرش جنسياً بابنته بالتبني في عام 1992.

ونفى ألن هذا ولم يوجه إليه أي اتهام جنائي. وفي فبراير، رفع ألن دعوى يطالب فيها شركة أمازون بتعويض قدره 68 مليون دولار عما لحق به من أضرار بسبب رفضها توزيع الفيلم وفسخ العقد معه. وردت أمازون بأن فسخ العقد له ما يبرره.