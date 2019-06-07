حسين الجسمي يتألق في العيد بمركز أبوظبي الوطني: “هلا بالخليج”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي تكلّل به حفله ضمن فعاليات “حفلات العيد بالسعودية”، بمدينة الدمام، تألق النجم الإماراتي حسين الجسمي بحفله الثاني في عيد الفطر المبارك مساء الخميس الموافق 6 حزيران/يونيو 2019، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.

وأحيا الجسمي إحتفالية “هلا بالخليج” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك، حيث قدّم باقة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ.

وبعد الحفل، شارك حسين الجسمي الجمهور بصور مميّزة من أمسية “هلا بالخليج” وبتعليقه عليها كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “جمعتنا عاصمة العزابوظبي مع أروع جمهور خليجي وعربي وعشنا لحظات الفرح في دار زايد، هلا بالخليج”.

تجدر الإشارة إلى أن الجسمي أهدى الجمهور أغنيتين في العيد الأولى تحمل عنوان “عيدك بلمبارك”، وهي من ألحانه، أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة وتوزيع زيد عادل، أمّا الأغنية الثانية فتحمل عنوان “بوجه السنين” وهي من كلمات “أمنيات”، ألحان بدر الشعيبي وتوزيع علي المتروك.