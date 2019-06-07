قصي خولي في رسالة إلى الجمهور: “الله ولي التوفيق”

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه النجم السوري قصي خولي رسالة شكر إلى الجمهور الذي تابع مسلسل “خمسة ونص” في شهر رمضان المنصرم.

وشكر خولي الجميع على تعليقاتهم ومحبّتهم ودعمهم الدّائم، وتمنى أن يكون دائمًا عند حسن ظن المتابعين.

وكتب قصي خولي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “شكرًا للجميع على تعليقاتكم ومحبتكم ودعمكم الله يقدرنا نقدم كل ما هو مفيد وجديد، هي المهنة فيها كثير ونقدر من خلالها نغير ونقدم كثير أشياء مختلفة”.

وتابع: “التمثيل شغف، وحب واجتهاد ومحاولة دائمة للتطور وتطوير الإمكانات وإلا ما منكون ما عم نعمل شي غير إنو نطلع عالتلفزيون وتشوفونا متل كل مرة ومتل ما تعودتو علينا، بحبكم جميعا ويلي ما توفقنا بأنو نقدملو المفيد والمهم بأمل بأعمال قادمة اقدر حقق يلي كنتو بتتمنوه مني كممثل أو كمسلسل كل الحب للجميع ودائما بأكد ورح أبقى أكد إنو محبتكم وفضلكم بعد بفضل الله عز وجل هي أساس النجاح والاستمرار وبوسات لعيونكم جميعا وكل الحب، الله ولي التوفيق”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” شارك في بطولته إلى جانب قصي، كل من نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وتخبة من الممثلين من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فقدّمتها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.