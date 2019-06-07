حاتم العراقي يحتفل بالعيد مع الجمهور في الطائف – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: أحيا الفنان حاتم العراقي حفلًا غنائيًا ناجحًا مساء 6 حزيران/يونيو الجاري في الطائف وذلك ضمن فعاليات موسم العيد في المملكة العربية السعودية.
وقدّم حاتم العراقي باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ.
الحفل تولت تنظيمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات والتي تتولى إنتاج أعمال حاتم العراقي الفنية.
وكان حاتم العراقي قد قدّم بصوته في شهر رمضان المنصرم، شارة المسلسل العراقي “العرضحالجي” الذي عرض على شاشة mbc العراق.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال حاتم العراقي الفنية كان كليب “بكاش” الذي أطلقه في شهر آذار/مارس الماضي.
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