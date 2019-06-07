شاكيرا تمثل أمام المحكمة في اسبانيا

مثلت المغنية العالمية شاكيرا أمام محكمة إسبانية يوم الخميس للرد على اتهامات بالاحتيال الضريبي، وذلك بعدما وجهت لها اتهامات بعدم دفع ما يصل إلى 16.29 مليون دولار ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014.

ووصلت شاكيرا إلى المحكمة قرب برشلونة صباح يوم الخميس عبر مدخل مرأب السيارات في المحكمة لتجنب وسائل الإعلام وشوهدت لفترة وجيزة من نافذة.

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وكان الادعاء قد وجّه اتهامات في كانون الاول/ديسمبر الفائت الى شاكيرا متهمين إياها بتقاعسها عن دفع ضريبة على دخل حصلت عليه بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي قالوا إنها عاشت خلالها في الإقليم.

وبعد توجيه الاتهامات، كشف مندوبون عن شاكيرا في بيان إن المغنية لم تكن تقيم في إسبانيا إلا بعد 2015 وأوفت بكل التزاماتها الضريبية.

نشير ان شاكيرا مرتبطة بمدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه منذ 2011 وأنجبا ولدين.