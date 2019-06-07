شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عبداللاه تكتب: هل كان محمد نجم ينوى اعتزال الفن قبل رحيله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات تبدو وكأنها محاسبة للذات وخوف من أن يحمل ذنبا عن أى ابتذال أو مشهد مثير قدمه فى أى عمل أعماله ظهر الفنان الكوميدى محمد نجم الذى رحل عن دنيانا مع أول أيام عيد الفطر فى بعض البرامج قبل رحيله ليتحدث عن الفن ومشاهد الابتذال ، أشار إلى أنه يتحمل مسئولية أى مشهد يثير الغرائز فى الأعمال الفنية التى يقدمها ، بدا الفنان الكبير وكأنه يشعر بالأرق والقلق ، ويخشى من الوقوف امام الله.

ظهر الفنان الكوميدى فى بعض برامج التوك شو متحدثا عن خوفه من ظهور العنصر النسائى فى مسرحياته بشكل يثير الغرائز ، لأنه سيحاسب أمام الله على ذلك قائلا: «ربنا ينجينا» ، وبدا كمن يرغب فى اعتزال الفن أو تقديم لون أخر يختلف عما يقدمه ، أو على الأقل حائرا بين قرارين الاستمرار أو الابتعاد.

كشف الفنان الراحل أنه ذهب منذ سنوات للشيخ الشعراوى مع الفنانة المعتزلة هناء ثروت التى شاركته عددا من مسرحياته فنصحهم بالتوقف عن تقديم أى أعمال تثير الغرائز، فاعتزلت هناء ثروت، بينما ابتعد هو عن الفن لفترة، ثم عاد ليستأنف أعماله المسرحية ، مؤكدا أنه يرفض أن تظهر ممثلة عارية فى مسرحياته، وأنه ابتعد عن السينما بسبب كثرة مشاهد العرى.

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وأكد نجم خلال أخر برامج ظهر فيها أنه يرى الفن بصورته الحالية حراما، وكان يفكر فى أن يكون مسرحه قائما على الممثلين الرجال فقط حتى يخرج من دائرة تقديم العنصر النسائى بشكل يثير الغرائز، ولكنه لم يجد من يساعده على تنفيذ هذه الفكرة ، مؤكدا أنها ليست فكرة مستحيلة وأنه نجح حين قدم مسرحية مع حسن عابدين وغيره من الأبطال الرجال، وقال: «باشتغل عادى بس مش عاجبنى الوضع، والفنان لو ماسمعش النصيحة ممكن يبطل تمثيل بالأمر الإلهى وبسبب المرض»

هكذا بدا الفنان محمد نجم صاحب إيفيه " شفيق ياراجل" الشهير الذى أضحك الملايين فى أخر لقاءاته التلفزيونية ، ربما كان يشعر بدنو الأجل ، وربما كان يحاسب نفسه على ما قدمه خلال مشواره الفنى ، فكان قاسيا على نفسه وعلى غيره ، حتى أنه رأى أن وجود المرأة فى الأعمال الفنية قد يثير العرائز لدرجة أنه كان يفكر فى تقديم مسرحيات وأعمال فنية دون وجود عناصر نسائية ، على الرغم من أن معظم المشايخ لا يحرمون الفن ولا مشاركة المرأة فى الأعمال الفنية والتمثيل والغناء بشروط تتعلق كلها بمضمون هذه الأعمال وأن الفن والغناء مثله مثل غيره حلاله حلال وحرامه حرام، فكم من أعمال فنية تحمل رسالة وتفيد المجتمع وتصحح بعض أخطائه أكثر من أى أعمال أخرى.

ربما كان محمد نجم ينوى الاعتزال خوفا من المسئولية التى لا علاقة لها بوجود العنصر النسائى فى العمل الفنى من عدمه ، ولكنها تتوقف على الرسالة التى يحملها العمل ، وربما كان حساب النفس والخوف من الوقوف أمام الله شفيعاً لهذا الفنان الذى أضحك الجمهور ورسم البسمة على وجوه الملايين ..رحم الله محمد نجم وجزاه عن ابتسامات وضحكات الجمهور خير الجزاء.