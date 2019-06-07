شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن غار من أغنية أم كلثوم وصفاء خافت تغنيها..حكاية أهلا بالعيد و"سعد نبيهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهلا بالعيد.. مرحب بالعيد.. هيه هيه هيه".. تلك الأغنية التى لا نشعر ببهجة العيد أو بقرب حلوله إلا عندما نسمعها بكل ما تحمله من بهجة وفرحة حتى أصبحت أيقونة وعلامة مميزة للعيد، واحتارت أجيال كاملة حتى يومنا هذا فى معرفة من هو "سعد نبيهة اللى بيخليها ذكرى جملة لبعد العيد"، وأصبح مزحة بين الصغار والكبار الذين اعتقدوا لسنوات طويلة أن عبارة "سعدنا بيها" هى اسم شخص يدعى "سعد نبيهة" ظلوا يبحثون عنه ليعرفوا من هو هذا الشخص.

وفى حوار معنا كشف الملحن جمال سلامة قصة صناعة هذه الأغنية الشهيرة قائلاً: "كنت باسمع دايمًا أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم، وكانت الأغنية الوحيدة التى تتردد فى العيد، وكنت أرى أنها مخصصة للكبار، وسألت نفسى ليه مفيش أغنية للأطفال عن العيد، وكان نفسى أعمل حاجة عن العيد للأطفال".

وتابع سلامة فى تصريحات لـ"الخليج 365": "ذهبت لصديق عمرى الشاعر عبد الوهاب محمد وقولتله عاوزين نعمل حاجة للأطفال واديته مطلع الأغنية "أهلا أهلا بالعيد" وقلتله كمل الكلمات، واتصلت بصفاء أبو السعود وكانت ساعتها المطربة اللي بتعمل أشهر وأنجح أغنيات الأطفال، وكانت تجمعنا زمالة أثناء الدراسة فى الكونسرفتوار".

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وأضاف: "أول ما قلت لصفاء أبو السعود مطلع الأغنية استغربت وقالتلى: يعنى إزاى هاقول أهلا بالعيد.. أهلا بالعيد؟ دى قليلة عليا، فقلت لها هتنجح وتكسر الدنيا".

وأوضح سلامة أنه اتصل بالمخرج شكرى أبو عميرة لتصوير الأغنية، قائلاً: «صورها أبو عميرة فى الشارع واستخدم الحنتور والدراجات، فكان أول تصوير للفيديو كليب فى مصر وكان سبق للمخرج شكرى أبو عميرة".

وأكد أنه شعر بسعادة كبيرة بهذه الأغنية لأنه حقق ما أراد واستطاع أن يقدم أغنية تتحدث عن العيد وتعبر عن الأطفال وأن تنال هذه الشهرة الواسعة، مؤكدًا أنها انتشرت وحققت نجاحًا فى الوطن العربى بأكمله، وأثرت فى الأطفال بشكل كبير، كما أنها عبرت عن فرحة العيد، وغنتها كل الأجيال.