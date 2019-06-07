حب "الأهلي" جمعني بأحمد إبراهيم ووافقت على الزواج في 24 ساعة.. أبرز تصريحات أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أدلت الفنانة أنغام، في حوارها مع مجلة لها، بعدد من التصريحات حول علاقتها بالفنانة أصالة، وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، نرصدها لكم، كالآتي:

- لا يهمني رأي أحد مهما كان في حياتي الشخصية.

- أنا على يقين بأنّ الله وضع أحمد في طريق حياتي، كي يعوّضني عن أمور كثيرة. والقصة بدأت عندما أمضينا في التحضير للألبوم، حين كنا نعمل طويلا سويا في الأستدويهات فنشأت بيننا علاقة حب ولاحظنا أن هناك أمور كثيرة تجمعنا منها حبنا للموسيقى وحبنا لفيروز ومحمدعبدالوهاب وحب النادي الأهلي.

-أحمد إبراهيم هو الذي صرّح لي بحبّه وعرض عليّ الزواج، وأعطاني مهلة 24 ساعة لأفكر وأجيبه، فوافقت.

- كنت أعلم أن أحمد إبراهيم متزوج وأخبرني أنه متفق مع زوجته الأولى على الانفصال.

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- لم نقم بحفل زفاف بسبب الظروف المحيطة، وتزوجنا في شهر أكتوبر، وظهورنا معًا في العمر بمثابة عقد زواج.

- أهدي ألبوم حالة خاصى جدا بالكامل لزوجي أحمد إبراهيم.

- أتمنى أن تكون تجربتي الثانية في التمثيل من خلال السينما.

- علاقتي أختي غنوة مثل علاقة أي أختين في أي عائلة كان فيها الشد والجذب، والتواصل بيننا لم ينقطع لحظة، وهي الآن ترقد بسلام في دنيا الحق.

- عاهدت نفسي أن يكون ياسين ابن غنوة مثل أبنائي عمر وعبد الرحمن، وهذا عهد لا أشك فيه.

- أتابع أعمال خالد الصاوي وأعتبره أهم الممثلين الموجودين على الساحة، وأتابع منة شلبي لأن آدائها مبهر وجذاب.