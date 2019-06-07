بسمة بوسيل لتامر حسني: "دايمًا فخورة بيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، صور لها برفقة زوجها الفنان تامر حسني، من حفله بأوبرا دبي، وكتبت بسمة: "دايما فخورة بيك يا حبيبي". وأحيا تامر حسني حفله في أوبرا دبي أمس الخميس، وسط حضوري جماهيري كبير. وقدم تامر- خلال الحفل- العديد من أغانيه القديمة والجديدة مثل "قرب حبيبى"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة بحبها فيكى"، و"ارجعلى"، و"بتغيب"، و"تليفونى رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا أنا يا مفيش"، و"ريح بالك"، و"بطلة العالم فى النكد"، و"نور عينى" و"رسمى فهمى نظمى".

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