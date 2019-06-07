مشهد بطولي.. شاهدوا كيف أنقذ فتى شقيقته الصغرى من الغرق!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 09:01 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحبس الأنفاس يظهر اللحظة التي أقدم خلالها طفل عمره 10 سنوات على إنقاذ شقيقته البالغة من العمر 3 سنوات من الغرق في بركة سباحة.



وقد تمكّنت كاميرات المراقبة في مجمع سكني في جورجيا من تصوير هذا المشهد البطولي، إذ قفز الصبي الذي يدعى جايلا داليس في البركة وأنقذ شقيقته الصغرى من الموت المحتّم، علماً أن الطفلة كانت قد فقدت وعيها عندما تمّ سحبها من المياه.

ولفتت المعلومات الى أن الطفلة كالي قد خرجت مؤخراً من المستشقى في أتلانتا بعدما أمضت أكثر من أسبوعين في العناية المركزة إثر الحادثة التي حصلت يوم 15 أيار.