كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 09:01 صباحاً - “إنتهى الفنان السوري علي الديك من تصوير كليب أغنيته الجديدة “طفران” تحت إدارة المخرج اللبناني أحمد المنجد في مدينة طرابس شمال لبنان”. وفي التفاصيل، فقد كشف علي الديك عن كلمات الأغنية التي تقول: “طفران وعايف حالي وعم بتفركش بخيالي

مديون وضهري مكسور وكل تيابي من البالة

عندي بالضيعة خربوش بشرشف ومخدة مفروش

وما في بجيبي عشر قروش ومرقع فردة بنطالي

طفران وعايف حالي يلعن أبو هالحالة”. ولفت إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر عزيز صالح وألحان علي الديك وشقيقه الفنان حسين الديك، مشيراً الى أنّها تتحدث عن أوجاع الناس وحال المجتمع الذي نعيش فيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا علي الديك: ‘أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة’!.. يلعن أبو هالحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.