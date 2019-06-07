صورة أشعلت مواقع التواصل.. فتاة تحلق رأسها مثل نادين نسيب نجيم!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 09:01 صباحاً - قامت فتاة تدعى “آمنة نواصرة” بنشر على حسابها على “إنستغرام” صورة لها برأس حليق مع تعليق مقتطع من كلام الدكتورة بيان في مسلسل “خمسة ونص” جاء فيه: “شعري إذا راح بيرجع بس الأمل بالحياة إذا راح ما بيرجع”.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “الجمال مهم. الجمال الداخلي هو الأهم لما نتصالح مع حالنا ونتمسك بكل لحظة بحياتنا”.

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وتناقل الصورة عدد كبير من الحسابات الناشطة على التطبيق حيث أطلق موجة كبيرة من التعليقات.

وأثنى الكثيرون على خطوة الفتاة متمنين لها الشفاء العاجل. لكن لم يتم التأكد مما إذا كانت تعاني فعلاً من المرض الخبيث.

ويأتي هذا بعدما أشعلت الممثلة نادين نسيب نجيم المواقع بعد ظهورها في آخر حلقة من مسلسل “خمسة ونص” حليقة الرأس ووجهت عبره رسالة مؤثرة لمرضى السرطان.