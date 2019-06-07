ممثل مصري يشيد بنادين نسيب نجيم.. خمنوا من هو!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 09:01 صباحاً - هنأ الممثل المصري ​أحمد صلاح حسني​ الممثلة ​نادين نسيب نجيم​، على دورها فى مسلسل “خمسة ونص” الذى عرض خلال شهر رمضان. وقال: ” تحياتى على دورك في مسلسل خمسة ونصف كنتي متميزة برافو”، ومن جانبها ردت نادين على تهنئة صلاح حسنى قائلة: “شكرا كتير”. إشارة إلى أن مسلسل خمسة ونص من إنتاج شركة الصبّاح وبطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار ورلى حمادة ورفيق علي أحمد وغيرهم من الممثلين اللبنانيين والسوريين. وقد اثارت الحلقة الاخيرة من المسلسل جدلا واسعا بعد ان توفيت بيان نجم الدين. Advertisements

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