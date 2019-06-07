محمود عباس يعزي الرئيس الإسرائيلي بوفاة زوجته!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 09:01 صباحاً - قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، تعازيه للرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بوفاة زوجته.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء ”وفا“، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتف الرئيس الإسرائيلي معزيًا بوفاة زوجته. ووفقًا لـ ”وفا“، شكر ريفلين الرئيس محمود عباس على اتصاله، وقدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.