محمد عبده يُطرب جمهوره في حفل الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: أطرب الفنان السعودي محمد عبده، جمهور ومشاهدي حفل العيد، الذي أقيم بالصالة الخضراء في العاصمة السعودية الرياض، حيث قدم مجموعة من أروع أغانيه.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات موسم العيد، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كانت “روتانا” للصوتيات والمرئيات، أعلنت أن تذاكر حفل فنان العرب، نفدت خلال 4 ساعات فقط من طرحها، وذلك عبر تغريدة نشرتها على حساب الشركة على موقع “تويتر”.

يذكر أن الفنان محمد عبده أحيا أكثر من حفل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ولقيت جميعها انبهار الجمهور، الذي يتفاعل بشكل دائم مع في أغاني فنان العرب.