نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 21 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يتألق بحفل أسطوري في “دبي أوبرا” – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا في “دبي أوبرا”، بمناسبة عيد الفطر المبارك مساء 6 حزيران/يونيو الجاري.

الحفل حضره حشد هائل من جمهور تامر حسني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصف بالأضخم على الإطلاق بين الحفلات الغنائية التي استقبلها صرح “دبي أوبرا” منذ افتتاحه.

تألق تامر حسني خلال الحفل بمجموعة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فبدا الجمهور كما لو أنّه كورال يردّد معه الكلمات عن ظهر قلب.

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تفاعل الحضور مع تامر تخطى كل التوقعات، فهتف محبّوا “نجم الجيل” باسمه دون توقف، واقترب عدد منهم إلى المسرح، فرحب بهم وطلب من الحراس أن يسمحوا لهم بمصافحته والتقاط الصور التذكارية إلى جانبه.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني يعيش حتى يومنا هذا نجاح ألبوم “عيش بشوقك” الذي يحافظ على صدارات الأسواق الموسيقية في الوطن العربي.