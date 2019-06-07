وفاة عازف البلوز الشهير دكتور جون عن 77 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الخميس، الفنان الأمريكي "دكتور جون" عازف البيانو الشهير في مجال موسيقى البلوز، جراء أزمة قلبية عن عمر 77 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته عبر حسابه الشخصي على تويتر.





وخاض مالكوم جون ماربيناك المعروف بـ"دكتور جون" عدة أنواع موسيقية من البلوز إلى بوب جاز مروراً بالبوغي ووغي والروك أند رول.

وأدخل هذا الفنان صاحب الصوت الأجش المميز "السايكيديلك روك" إلى موسيقى مدينة نيوأولرينز في الستينيات كما عرفها على موسيقى الفانك في السبعينيات.

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وفرض نفسه عازفاً أساسياً في نيو أولرينز بفضل مزجه بين موسيقى الفانك الروك والهودو سائراً على خطى كبار آخرين في العزف على البيانو من أمثال فاتس دومينو.

وفاز دكتور جون بعدة جوائز غرامي، وكان يشارك في أهم مهرجانات الجاز العالمية، كما عانى من مشاكل الإدمان، ما دخل السجن لسنتين لحيازته مخدرات.



