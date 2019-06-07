استعدادات تانيا قسيس على قدم وساق قبل حفلها المنتظر في كازينو لبنان

تستعد السوبرانو العالمية تانيا قسيس لإحياء حفلة فنيّة ضخمة في لبنان نهار الجمعة ١٤ حزيران الساعة التاسعة مساءً على مسرح كازينو لبنان.

وتخضع تانيا لتمرينات مكثفة كي تكون جاهزة للحفل الذي ستؤدي فيه أجمل أغنياتها التي عرفت بها مثل “وطني” و “ترابك يا لبنان” و “شو مخبى الليل” و”L’Amour Est Un Tango”.

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لن تخلو الحفلة من المفاجآت حيث ستطلق تانيا قسيس أغاني جديدة كتبها لها مروان خوري ومايك ماسي.

كما وسيتضمّن الحفل دمجاً لأجمل الأغاني الرومانسية الأجنبية العالمية مع العربية. وسيرافقها أوركسترا وراقصين وراقصات لتقديم أجمل اللوحات.

تباع البطاقات في كازينو لبنان وجميع فروعVirgin Megastore .