شكرا لقرائتكم خبر عن "وجدة" تحتضن مهرجان الفيلم المغربى فى نسخته الثامنة.. 11 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن مدينة وجدة فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الفيلم المغربي، الذى يستمر على مدار خمسة أيام متتالية، ابتداء من مساء الثلاثاء المقبل.

ويختص المهرجان بتسليط الضوء على مجال السينما المغربية بوجه خاص، ويجمع بين نجوم المجال وبين صناع الأفلام الشباب فى مجالات الأفلام الروائية والقصيرة، وتحتضنه وجدة البعيدة عن مركزية الفعاليات الثقافية والفنية فى العاصمة الرباط ومدينتى كازابلانكا وطنجة، ويعود هذا العام بدورته الثامنة، برعاية من الملك محمد السادس، ويشهد فى مسابقة الأفلام الطويلة 6 مشاركات من المغرب والجزائر وتونس، في حين تحتضن مسابقة الفيلم القصير 12 فيلمًا.

وتضم لجنة التحكيم للنسخة الثامنة برئاسة الناقد الجزائري أحمد بجاوي كل من المخرجة التونسية سلمى بكار والمخرج المغربي حسن بنجلون بجانب المخرج الموريتاني عبد الرحمن لاهي، والباحثة المغربية عائشة بلعربي، كما حرص المهرجان هذا العام على تكريم عدد من رموز السينما العربية، في مقدمتهم الفنان شريف منير، والفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان.