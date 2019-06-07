شكرا لقرائتكم خبر عن حاولى تنادينى واضحكى فى سرك.. أغنية جديدة لفرقة هوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حاولي تناديني واضحكي في سرك قولي عادي مانا عادي بضحك عادي بنادي".. بمثل هذه الكلمات المفعمة بجرعة رومانسية، قررت فرقة هوس اختيارها لتكون أولى مفاجآتها الغنائية في انطلاقة الصيف، حيث انتهت من تسجيل أجدد أغانيها "حاولي تناديني"، وتستعد لإطلاقها للجمهور خلال أيام، كما تجهز لتقديم عرضها اللايف الاول إبان حفلتها المتنظرة يوم السبت 22 يونيو بالقاهرة.

Advertisements

هوس التى حفرت اسمها في قلوب جمهورها بأشهر أغانيها "باب الحياة" و"طال السهر"، و"ساعات"، تنشغل حاليًا فى وضع لمساتها الأولية على مشروع إطلاق ألبومها الجديد، والثالث فى مسيرتها بعد مينى ألبوم "هوس" ومينى ألبوم "زى الشتا"، وبدأت بالفعل تسجيل أولى أغانيه، وتنوى الكشف عنه رسميًّا خلال نهايات العام الجاري، وتأتي هذه الأغنية الجديدة بعد قرابة 5 أشهر عن آخر أغاني هوس المنفردة "ضحكت ناقصة".