شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان موسيقى البلد يزلزل عمان بـ"10 حفلات فى 5 أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد العاصمة الأردنية عمان لاحتضان النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان موسيقى البلد، والذى يقدم هذا العام توليفة موسيقية وغنائية عربية وأردنية بواقع 10 حفلات على مدار أيامه الخمس، بداية من 25 يونيو.

يقدم المهرجان فى دورته السادسة هذا العام باقة موسيقية منوعة من المذاقات الموسيقية العربية الجديدة، من مصر والجزائر ولبنان وتونس وفلسطين، تقدم على مسرحي الأوديون والمدرج الرومانى فى عمان، بداية من المشاركات الأردنية لفرق المربع وأيلول ويزن صرايرة وغائم جزئي والمشاركات العربية لكل من فرج سليمان ودي جام ومشاركة خاصة لفرقة تريو جبران فى ختام المهرجان، إضافة إلى الإطلالات الدولية لكل من المطربة اللبنانية تانيا صالح والتونسية غالية بنعلي و كايا تبسيان من كندا والفرقة المصرية إتش أو إتش.

موسيقى البلد أحد أقدم المهرجانات الموسيقية فى الساحة الأردنية، يبرمج فعالياته مرة كل عامين، ويهدف بالأساس لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية فى الداخل الأردنى وترويجها مع مزجها بخبرات من التجارب العربية البارزة فى العالم العربى، ليس فقط بالحفلات وإنما باللقاءات والجلسات الحوارية فيما بينهم، التى يتيحها برنامج "الخبراء" الذى يقدمه المهرجان هذا العام، بهدف إتاحة الفرصة للفنانين والموسيقيين والمهتمين بالمشهد الثقافى والموسيقى بلقاء نخبة من الخبراء والمنتجين وكبار الفنانين ومدراء المهرجانات الدولية لتناقش الاتجاهات الموسيقية الجديدة وتبادل الأفكار والرؤى الفنية وربما ستشهد ولادة تجارب ومشاريع فنية جديدة يحتضنها المهرجان فى دوراته المقبلة.