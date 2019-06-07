شيرين تنعي محمد نجم بـ"كلمات مؤثرة".. وهذا ما قالته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفنان الكبير محمد نجم، الذى رحل عن عالمنا فجر أمس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما.
وكتبت شيرين، تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "فقدنا روحًا للكوميديا برحيل الفنان محمد نجم، رحمة الله على فنان أدخل البهجة على قلوبنا".
يذكر أن الفنان الراحل محمد نجم شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية من أبرزها "أبدًا لن أعود"، "كيف تخسر مليون جنيه"، "حياة خطرة"، "حكايتي مع الزمان".
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