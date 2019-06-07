كارمن سليمان توجه رسالة لزوجا وابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد وابنها زين. وكتبت كارمن: "أحلى حاجة في حياتي ربنا يخليكوا ليا و مايحرمنيش منكوا". Advertisements وتحرص كارمن على التواصل مع جمهورها بنشر صوراً وفيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقي اعجاب الالاف من متابعيها. يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان تزوجت الملحن مصطفى جاد في شهر أبريل من عام 2017، في حفل زفاف حضره نجوم الوسط الفني.

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