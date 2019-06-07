صور| خالد الصاوي يحكي قصصه مع الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور له مع كلابه، وعلق على كل صورة بقصة.

فكتب على الصورة الأولى: "مع إن قناعه الطبيعي حاصره في أدوار الشر، إلا إنه فعلًا (حبوب)، اسم على مسمى، بيصاحب أي حد حتى الحرامي، عكس ميكي تماما اللي لا بيصاحب ولا بيجامل، وكل فكره إزاي رغم إنه الأقل حجما يفرد سيطرته -المستحقة- على الخمس كلاب الأكبر حجما! ملحوظة: الكلاب بتحترم الأكبر سنا بينها مهما يقسى عليهم، ولكن بيظهر حد زي حبوب الهستيري الفوضوي عشان يدي الجو لمسة البهلول".

وعلق على الصورة الثانية: "مع حمص وحلاوة، (فيلم سمع هس)، إحنا الثلاثة (بلدي) بكل فخر، سلام مربع لكل بلدي وشعبي وبيئة كمان".

Advertisements

وعلى الصورة الثالثة، قال: "ميكي وأنا، واحد عيان والثاني عنده فكر، توضيح: العيان أنا. شويةُ برد وراحوا، عيد سعيد يا أحبابي".

يُذكر أن الفنان خالد الصاوي يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع المخرج سعيد الماروق، بطولة زينة وتامر حسني وعائشة بن أحمد.