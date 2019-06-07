شاهد.. فيفي عبده ترد بطريقة فاضحة بعد وصفها بـ “العجوز”

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 06:56 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو للفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده وهي تنفعل ردًا على أحد متابعيها الذي وصفها بـ”العجوز”.
وقد بدا الانفعال واضحا على فيفي عبده حيث رد بطريقة غير متوقعة وامسكت بصدرها وردت قائلة: “هو اتعمى بعنيه مش شايف كل الانوثة دي”.
واضافت وهي تتمايل أمام الكاميرا “اومال الطبيعي ده كله اعمل فيه ايه؟”.
وأتهمت فيفي عبده الشخص الذي قال عنها عجوز بأنه حاسد وحاقد، ووجهت له السباب، وكان بجانبها أحد الشباب، الذي يبدو أنه يشرف على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرها باسم ذلك الشخص.
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