كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 06:56 صباحاً - نشر الفنان السوري باسم ياخور صورة طريفة له جمعته بزوجته رنا الحريري وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهر باسم ياخور في الصورة واضعا يده على رقبة زوجته كأنه يحاول خنقها وعلق قائلا: “هلكتني مشان سيلفي وما كان يزبط هالسيلفي .” F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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