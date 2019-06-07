شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح جديد يحققه النجم أمير كرارة من خلال فيلم "كازابلانكا"، والذى ترتفع إيراداته بشكل ملفت للنظر يوما بعد الأخر ، بعدما حقق أمس الأول الأربعاء أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بمبلغ يقترب من ال7 ملايين جنيه فى سابقة هى الأولى من نوعها.

كرارة حرص بصحبة المنتج وليد منصور والذى يشارك شركة سينرجى فى إنتاج الفيلم، على تحية الجمهور فى السينمات ومعرفة أرائهم بنفسه فى الفيلم، ليتلقى بالفعل الإشادات من قبل زوار السينما الذين ذهبوا لمشاهدة العمل، حيث تهافتوا عليه وتكدسوا على السينما المتواجد فيها، ليلتقطوا معه الصور التذكارية.

يذكر أن فيلم "كازابلانكا"، يشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من النجوم إياد نصار وعمرو عبد الجليل وغادة عادل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والنجم التركى خالد أرغنتش، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا برودكشن وسينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى.

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