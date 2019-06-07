شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض American Woman.. سيينا ميللر فى مقارنة مع بيلا حديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت النجمة العالمية سيينا ميللر في مقارنة مع السوبر موديل الشهيرة بيلا جديد ، و ذلك بعد ظهور ميللر أمس في عرض العرض الأول لـ " American Woman " و الذي اقيم في مسرح أركلايت في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية .

و كان سبب المقارنة هو ارتداء سيينا ميللر ذات الـ 37 عام علي السجادة الحمراء فستان ذو تصميم " A LINE " باللون الذهبي حمل إمضاء دار أزياء " Ralph Lauren " لمجموعة ربيع 2019 وهو نفس التصميم الذي قامت بيلا ( 22 عام ) بعرضه لأول مرة علي منصة العرض الخاصة بالدار و في ذلك الوقت حصدت حديد سلسلة طويلة من الإشادات .



سيينا و بيلا



بيلا حديد من عرض ازياء رالف لورون

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