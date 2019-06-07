شاهد.. نهى نبيل تجيب على أسئلة غريبة من متابعيها!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 05:01 صباحاً - أطلت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل، على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت على أسئلتهم.

ومن الاسئلة، كان سبب رفضها عمل حساب لابنتها الصغيرة دانا على السناب شات حيث أجابت بأن صغر عمرها هو سبب رفضها.

ولم تخلو الاسئلة من بعض الغرابة والطرفة، حيث سألها احدهم: “اذا كنتي جهاز كهربائي شو تتمنين تكونين” وقد اجابت نهى بطرافة حيث قالت: “غسالة عشان انظف الدنيا”.