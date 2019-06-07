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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجرائها عملية جراحية.. جيسيكا شاستين تتألق بعرض Dark Phoenix فى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من خضوعها لعملية جراحية في معصمها ، استطاعت النجمة العالمية جيسيكا شاستين أن تبهر العالم بإطلالتها المذهلة علي السجادة الحمراء ، و ذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلم " Dark Phoenix " في مسرح TCL الصيني في هوليوود بالولايات المتحدة الامريكية .
ظهرت جيسيكا شاستين ذات الـ ( 42 عام ) مرتديه ملابس ذات تصميم مذهل باللون الابيض ، حملت إمضاء دار أزياء " Maticevski " وصل سعرها 1685 جنية استرليني ، في حين انتقت حذائها من مجموعة " Jimmy Choo " اما مجوهراتها فكانت من " Chopard " .
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