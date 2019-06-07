هكذا علق محمد عساف على نجاح أغنية "بصراحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد عساف، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له يعلق بها على نجاح أغنية "بصراحة".

وكتب عساف: "بعد وصولها الليون الأول خلال 24ساعة، محبة و تقدير لفريق عمل مبدع متكامل على ثمرة هذا التعاون للمرة الثانية، وأغنية بصراحة وللجمهور أنتم للإبداع عنوان".

Advertisements

أغنية بصراحة من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.