تعرف على رسالة رامي جمال للشاعر أمير طعيمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المطرب رامي جمال، عبرحسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يوجه بها رسالة للشاعر أمير طعيمة.
وكتب جمال: "حابب اقولك قد إيه أنا فخور بيك وبمجهودك من يوم ماعرفتك، وأنت أخ وصاحب فضل ومن أكتر أسباب نجاحي كملحن وكمطرب كل يوم بتنجح فيه وتوصل لمكانه جديده بحس إني أنا اللي بنجح ربنا يزيدك نجاح وحماس وفن مبروك على كل خطواتك من قلب قلبي".
وكتب طعيمة، الحوار لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وأبطاله أحمد عز، وإياد نصار، وهند صبري، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، ومحمد الشرنوبي، وأحمد صلاح حسني، وشريف منير، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس.
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