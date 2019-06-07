شاهد: فنانة مصرية في فيديو صادم تكشف سر عدم إنجابها الأطفال

ظهرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت لمياء طارق في برنامج “ممكن نتعرف أكثر” الذي يقدمه الإعلامي علي نجم على أثير إذاعة “مارينا”، معربة عن ندمها بسبب عدم إنجابها الأطفال.

وأوضحت أن كثرة الانشغالات جعلتها تنسى وتؤجل موضوع الأمومة مراراً، مشيرة إلى أنها تزوجت في العام 1998 وأنها لو أنجبت لكان لديها ابن شاب في الـ20 من عمره.

وأشارت الفنانة إلى أن الطب حقق تطوراً كبيراً في ما يتعلق بموضوع الإنجاب إلا أنها تعتمد في ذلك على إرادة الله وعلى “النصيب”.

ووصل عدد مشاهدي الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستغرام” إلى أكثر من 132 ألفاً.