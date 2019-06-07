بعد 9 سنوات من قضية نسبه.. صور لابن الفنانة اللبنانية قمر تثير ضجة

أثارت صور نشرتها الفنانة اللبنانية قمر، لابنها الوحيد، ضجة واسعة إذ شغلت قضيته الرأي العام منذ أكثر من 9 سنوات حيث لجأت الفنانة إلى القضاء المصري من أجل إثبات نسب الطفل إلى رجل الأعمال المصري جمال مروان.

وطالبت الأخير بإجراء تحليل الحمض النووي إلا أنه رفض ذلك، وفي العام 2017 تم رفض القضية من قبل محكمة استئناف الأسرة وألزمت الفنانة بدفع الأتعاب.

ومنذ أقل من عام أعادت قمر القضية إلى الواجهة بعد نشرها صورة ليد ابنها أثناء وجوده في المستشفى وقد لفت بشريط كتب عليه اسم محمد جمال مروان.

وتساءل حينها الكثير من المتابعين عما إذا توصلت إلى اتفاق سري مع الأب المفترض بشأن قضية الأبوة أو إذا كان نشر الصورة يهدف إلى استفزازه فقط.