أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن موعد ومكان عزاء الفنان محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء أول أيام عيد الفطرالمبارك.
وتستقبل أسرة نجم العزاء اليوم الجمعة في مسجد عمر مكرم، عقب أداء صلاة المغرب.
جدير بالذكر أن جنازة الفنان الراحل شُيعت عصر الأربعاء، عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود.
لمحمد نجم العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، من بينها: "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر".
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. أسرة محمد نجم تستقبل العزاء في عمر مكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.