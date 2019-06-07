شاهد.. حليمة بولند وبناتها في طائرة خاصة احتفالا بعيد ميلاد كاميليا!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 03:00 صباحاً - فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، متابيها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مع ابنتيها مريم وكاميليا بزي موحد حلال إحدى الرحلات بطائرة خاصة.

ونشرت حليمة بولند عبر حسابها على إنستغرام صورة لها مع ابنتيها وهن يرتدين فساتين مزركشة باللونين الأبيض والأحمر والفاتح بمبي على درج طائرة في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلقت حليمة بولند على هذه الصورة قائلة: “أنا مع بناتي الرائعين في رحلة على طائرة خاصة، الاحتفال بعيد الميلاد الرابع لملاكي الصغير كاميليا التوجه نحو وجهتنا المفضلة”.

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فيما ظهرت حليمة بولند مع ابنتيها في صورتين اخرتين من داخل الطائرة.