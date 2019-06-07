نادين الراسي تنشر صورة مع طليقها: “الحب كلو”!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 03:00 صباحاً - شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي متابعيها عبر خسابها على إنستغرام بصورة تجمعها بطليقها الأول حاتم حدشيتي وإبنها البكر مارك حدشيتي. وكتبت نادين الراسي على الصورة “مارك وأبو مارك وأم مارك، الحبّ كلّو والحماية والقوّة لآخر نفس”. Advertisements كما نشرت صورة اخرى من زفافها وعلقت عليها: “رفيق الدرب واحلى اب ابو مارك رفيقي حبيبي صديقي خيي وبيي وسندي لليوم.. حاتم مستحيل اقدر اوصفك.. بيكفيني انو هديتني مارك صورة طبق الاصل عنك وحسستني بالامومة لاول مرة.. ورح نكمل مشوار الحياة ايد بايد ابو مارك وام مارك”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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