ليندساي لوهان عارية بالكامل في احدث صورها.. ومتابعين يسألونها اين اسلامك؟

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 03:00 صباحاً - فاجأت النجمة الأميركية ليندسي لوهان متابعيها على انستغرام بعدما نشرت صورة جديدة لها بالابيض والاسود وهي عارية بالكامل. فظهرت الممثلة المشهورة في جلسة تصوير مثيرة بحيث انحنت على يديها وركبتيها أمام الكاميرا بشكل مغر وكانت عارية تمامًا. ولم ترتدِ ليندسي لوهان سوى زوج من الأحذية ذات الكعب العالي، وعلّقت على المنشور كاتبةً:” نمط حياة صحي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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