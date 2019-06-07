عيوب عمرو يوسف التي تثير إزعاج كندة علوش

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن بعض أسرارها الشخصية وحياتها الزوجية مع الفنان عمرو يوسف.
كندة قالت إن من أكثر العيوب التي تجدها مستفزة في عمرو يوسف وتسبب لها الغضب كثيرا، هي أنه يمسك تليفونه الشخصي كثيرا عندما يتحدث معها.
كندة قالت إنها مثل أي امرأة تحب أن ينتبه لها زوجها أثناء الحديث معها، ولكنه يظل ينظر لتليفونه، ويخبرها بصوت غير مقنع «معاكي يا حبيبتي سامعك»، ولكنها تكون متأكدة أنه لا ينتبه إلى حديثها.
الفنانة السورية أشارت إلى أنها عندما تستيقظ من النوم تحب الحديث كثيرا والدخول في شتى الموضوعات ولكن زوجها يحب الصمت وشرب القهوة، ولا يحب الحديث، وهذا يثير غيظها.
كندة اعترفت أيضا أن من عيوبها التي لا يحبها زوجها هي انها تحب التعليق على مشاهد الأفلام التي تراها معه بصوت عالي، ولكنه يطلب منها في كل مرة أن تصمت ولا تتحدث.
كندة وعمرو يوسف من أهم ثنائيات الوسط الفني، تزوجا منذ أكثر من عامين، بعد قصة حب سرية تفاجأ بها الجمهور، ورزقا مؤخرا بابنتهما «حياة»، وتلقيا عدد هائل من المباركات من قبل الجمهور.
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