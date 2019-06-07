منة فضالي تشعل «أنستجرام» بصورة أمام حمام السباحة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي جدلا واسعا بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة فضالي ظهرت في الصورة أمام حمام السباحة، حيث كانت ترتدي مايوه، وظهر التاتو على ظهرها، ولم تكشف الفنان عن وجهها فظهرت من الخلف.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور فانتقدها البعض لنشر الصورة بمجرد انتهاء شهر رمضان الكريم، بينما تغزل البعض الآخر في جمالها.

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منة نشرت صور أخرى لها وهي ترتدي فستان الزفاف، وكتبت معلقة إنه قد يأتي وقت قد تتحقق فيه كل احلامك .

منة عرض لها مؤخرا وقبل شهر رمضان مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد من النجوم ومن بينهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، بوسي، وميرفت أمين.

الفنانة المصرية تتغيب عن الموسم الدرامي لهذا العام، وأكدت أنه لم يتم عرض عمل مناسب عليها، بينما تشهد حالة من النشاط الفني خارج الموسم.

منة تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي يشارك به عدد من النجوم ومنهم جمال سليمان، ومحمد عادل، وصابرين، ومنى عبدالغني.